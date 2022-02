Lyon : les salariés du théâtre des Célestins en grève le 1er mars

La CGT et l’UGICT CGT ont déposé ce mercredi un préavis de grève pour le 1er mars prochain au théâtre du 2e arrondissement de Lyon.



“La situation au théâtre des Célestins se dégrade, ce malgré les alertes et les promesses faites par la voix de M. Fourneyron. Pour répondre aux cadences infernales des 365 représentations à l’année, les agents du théâtre municipal subissent une charge de travail avec des horaires à rallonge et variables du fait des nombreuses représentations quotidiennes. En sous-effectif, les agents à bout de souffle occupent des fonctions non prévues,” explique la CGT de la Ville de Lyon.

La CGT et l’UGICT CGT ont donc déposé un préavis de grève au théâtre des Célestins pour un arrêt des activités du personnel le 1er mars prochain. Ces syndicats souhaitent faire obtenir aux employés des Célestins une planification plus juste et annoncée 5 à 6 semaines à l’avance, une embauche immédiate des postes vacants, un arrêt des contrats CDD renouvelables sur des postes de titulaires, une obtention de NBI pour les agents des équipes de montages et le respect des fiches de postes des agents en fonction de leur grade.

La grève commencera le mardi matin à 1h pour finir à minuit le lendemain. La première du spectacle de La Mouette de Tchekhov prévu pour le 2 mars n’aura peut-être pas lieu, puisque son montage est prévu la veille, le jour de la grève. La situation dépendra des négociations entre le Théâtre des Célestins et la Ville de Lyon ces prochains jours.

Et les équipes de Grégory Doucet risquent d’être bien occupées pour cette rentrée, étant donné que la police municipale lyonnaise a également choisi le 1er mars comme journée de grève.