Tony Parker annonce que l'ASVEL n'ira pas jouer en Russie la semaine prochaine

La guerre en Ukraine aura des conséquences sur le calendrier de l’Euroligue.



L’ASVEL ne se rendra pas en Russie la semaine prochaine pour disputer ses deux rencontres prévues mardi contre le Zenit Saint-Pétersbourg puis jeudi face à l’Unics Kazan.

"Nous n'irons pas en Russie la semaine prochaine. Je l'ai déjà annoncé à mes joueurs et mon staff. Cela va au-delà du sport. On ne peut pas accepter la situation qui est totalement à l'opposé de nos valeurs. Il est hors de question d'envoyer notre équipe en Russie", a déclaré ce jeudi soir Tony Parker lors d’une conférence de presse après la défaite de l’ASVEL contre l’Alba Berlin à l’Astroballe. "On est en 2022, c'est du grand n'importe quoi", a-t-il également déploré.

Une réunion des dirigeants de l’Euroligue et des clubs est prévue ce vendredi.