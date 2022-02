Guerre Ukraine-Russie : Jean Castex reporte son déplacement près de Lyon chez Sanofi

L'actualité a contraint Jean Castex à bouleverser son agenda.



Le Premier ministre était attendu ce vendredi matin à Neuville-sur-Saône au nord de Lyon. Il n'en sera rien, le déplacement est reporté à une date ultérieure. Avec ses ministres de la Santé, de l'Enseignement supérieur et déléguée à l'Industrie Olivier Véran, Frédérique Vidal et Agnès Pannier-Runacher, il devait faire l'annonce d'un "investissement majeur de Sanofi afin de doter la France d'une chaine de valeur complète et autonome sur la technologie ARNm, de la R&D à la production", mais aussi poser la première pierre de l'usine Evolutive Vaccine Facility du groupe Sanofi.

Jean Castex restera finalement à Paris auprès d'Emmanuel Macron pour gérer la crise russo-ukrainienne, devenue une guerre depuis cette nuit et les bombardements de Moscou sur plusieurs villes ukrainiennes.