Lyon - Découvrez la programmation du festival Les Chants de Mars

La 16ème édition du festival se tiendra du 16 au 26 mars



L'arrivée du printemps ne sera pas le seul évènement à mettre en joie les lyonnais ce mois de mars ! Après une édition restreinte mais festive en 2021, le festival Les Chants de Mars fait son grand retour dans la métropole de Lyon pour 10 jours de musique et de célébration.

Comme à son habitude, l'évènement propose une programmation très éclectique et met à l'honneur les talents actuels de la scène musicale actuelle en invitant des artistes qui forgent la musique de demain. Le festival investit la ville et s'invite dans une multitude de salles lyonnaises du 16 au 26 mars pour notre plus grand plaisir !

Côté programmation, il y en aura pour tous les goûts : la pop aux influences trap de Yseult, la douceur d'Olympe, le rock acoustique de Maïté Merlin, le rap engagé de Cyrious ou encore l'héritage de la chanson française d'AnneliS Roche qui se produiront aux côtés de MPL, Sarah Mikovski, Léonid, Lucile en boucle, Malik Djoudi, Mouss et Hakim, Sans Voies, Gabriel Joseph, Fils Cara, Ours ou encore Emilie Marsh pour ne citer qu'eux.

Plusieurs évènements et ateliers gratuits seront également organisés en off du festival pour 10 jours consacrés à la musique et à l'art en général. Le programme complet est à consulter ici.