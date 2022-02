Covid-19 à Lyon : fin du port obligatoire du masque dans les cinémas, les musées et les restaurants

Ce lundi marque une nouvelle étape dans la levée progressive des restrictions sanitaires.



Il fait partie de notre quotidien depuis près de deux ans ; le masque n’est désormais plus obligatoire dans les lieux clos soumis au pass vaccinal. Cela concerne les cinémas, les théâtres, les musées, les restaurants, les foires ou encore les salles de sport.



L’exception à la règle concerne les transports en commun ainsi que les trains et les avions où le masque doit être obligatoirement porté. C’est également le cas dans les lieux clos où le pass vaccinal n’est pas demandé à l’exemple des entreprises, des magasins, des administrations, des services publics…



Un autre changement entre en vigueur ce lundi : un seul test est nécessaire deux jours après avoir été déclaré cas contact mais uniquement pour les personnes vaccinées. Jusqu’à maintenant, il fallait en réaliser trois.



A noter également l’abaissement au niveau 2 du protocole sanitaire pour les écoliers de l’académie de Lyon qui font leur rentrée en ce début de semaine après quinze jours de vacances. Le port du masque n’est plus obligatoire pendant la récréation.