A Lyon, le projet Vénus à la recherche de modèles pour poser seins nus contre le cancer du sein

Un projet artistique pour la bonne cause.



Le projet Vénus est de retour cette année à Lyon avec le même objectif : sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein par l’action artistique.

Le but est également de récolter des fonds pour l’association Europa Donna Lyon œuvrant contre la maladie en réalisant puis en vendant des toiles réalisées à partir de photographies de femmes posant buste nu. Ces dernières sont "retravaillées et sublimées par des femmes lors d’atelier socio-artistiques et un panel d’artistes hétéroclites et aux univers variés", peut-on lire sur l’annonce du Projet Vénus mis en place par le Centre d’art Spacejunk Lyon.

Des femmes "majeures, spontanées, pétillantes et souhaitant apporter leur soutien à cette noble cause" sont recherchées. Le shooting photo est programmé sur deux dates : les dimanches 13 et 20 mars 2022.

Les candidates intéressées peuvent contacter le projet via l’adresse mail spacejunk.servicecivique@gmail.com ou au 04 78 72 64 02 pour l’inscription et pour toute demande d’informations. Il est nécessaire d’indiquer son nom, son prénom, son âge, son adresse, son numéro de téléphone ou encore ses motivations pour prendre part à l’évènement.