Fermetures nocturnes du boulevard du périphérique nord de Lyon cette semaine

Le boulevard sera fermé dès 20h et jusqu’à 6h le lendemain



La circulation sur le Boulevard du Périphérique Nord de Lyon sera mise sur pause de 20h à 6h tous les soirs à compter de ce lundi 28 février et ce jusqu'au vendredi 4 mars. Ces fermetures nocturnes ne s'appliqueront pas à l'ensemble de l'axe routier mais seulement aux segments qui suivent :

- tunnel de Quai Bellevue

- Viaduc du Rhône vers Genève

- Section entre porte de Valvert à porte de Croix Luizet (2 sens de circulation concernés)

- Sortie 2 de La Pape direction Genève

Alors que ce lundi sonne le retour des vacances scolaires, et donc retour d'un trafic dense sur les routes lyonnaises, ces fermetures risquent d'engendrer des embouteillages plus importants qu'à l'accoutumée. Toutefois, ces fermetures ont été décidées afin d'opérer des travaux d'entretien et de maintenance nécessaires à la sécurité des usagers.

D'après le communiqué officiel, la situation reviendra à la normale dès le samedi 5 mars 2022, il faudra ainsi adapter vos trajets cette semaine après 20h jusqu'au vendredi 4 mars.