Incendie au centre de rétention de Lyon Saint-Exupéry : deux blessés dans un état grave

Un incendie s'est déclaré ce lundi après-midi au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry.



Un important dispositif de secours a été déployé sur place, dont 85 pompiers.

Un bilan provisoire faisait état d'un blessé grave parmi les retenus et de 30 personnes prises en charge en état d'urgence relative : 17 policiers et 13 retenus. A 19h15, après une dernière vérification des secours, le bilan tombait à trois personnes en urgence relative et deux blessés graves hospitalisés.

L'origine de l'incendie serait accidentelle.