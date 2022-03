Lyon : des points de collecte pour venir en aide à l'Ukraine

La capitale des Gaules se mobilise.



Les neuf arrondissements proposeront aux habitants des points des collecte dans les mairies pour permettre d’accumuler le matériel nécessaire aux civils frappés par la guerre provoquée par la Russie, mais aussi les réfugiés arrivés en Pologne.

Concernant le matériel et les produits de première nécessité, les mairies d’arrondissement collectent :

- Sacs de couchage

- Oreillers

- Tapis de sol

- Draps

- Vêtements chauds (pour femmes et enfants essentiellement)

- Produits d’hygiène, protections périodiques, couches pour bébé

- Denrées non périssables (avec date limite de consommation la plus lointaine possible) : surtout des conserves, des pâtes et du riz

- Talkie-Walkie avec des piles

- Genouillères

Pour la constitution de trousses de secours aux normes de la Croix-Rouge

- Pansements de taille moyenne et grande

- Bandes de gaze

- Compresses

- Echarpes

- Couverture de survie

- Lingettes

- Gants jetables

- Rouleau de sparadrap

- Bandes à application rapide pour plaies

- Bandes de sparadrap

- Ciseaux de premiers secours

- Pincette

- Scalpel (ne peut être obtenu sans ordonnance)

- Spatule à bouche

- Epingle de sûreté

- Agrafes à serviette

- Trois seringues jetables de 5ml

- Six aiguilles jetables

- Compresses d’alcool

- Compresses oculaires

- Thermomètre médical

- Pince à tiques